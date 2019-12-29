В Днепре из-за собаки перевернулось авто
В Днепре из-за перебегающей дорогу собаки перевернулся автомобиль Toyota Prado. Вследствие инцидента никто не пострадал, сообщает Информатор.
Уточняется, что водитель хотел избежать столкновения и во время выполнения маневра не справился с управлением.
"На место происшествия прибыла полиция. Движение на Криворожской не затруднено, так как автомобиль вылетел на обочину", - говорится в сообщении.
Добавляется, что на месте инцидента плохое освещения, из-за чего там часто случаются аварии.
Ранее на Надднепрянском шоссе Киева фура снесла отбойник, вылетела на встречную полосу и перевернулась на Mazda. Водитель легковушки погиб в смятом авто
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