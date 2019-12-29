Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Днепре из-за собаки перевернулось авто

Комментариев: 0
Водитель не справился с управлением при выполнении опасного маневра из-за перебегающей дорогу собаки.

В Днепре из-за перебегающей дорогу собаки перевернулся автомобиль Toyota Prado. Вследствие инцидента никто не пострадал, сообщает Информатор.

Уточняется, что водитель хотел избежать столкновения и во время выполнения маневра не справился с управлением.

"На место происшествия прибыла полиция. Движение на Криворожской не затруднено, так как автомобиль вылетел на обочину", - говорится в сообщении.

Добавляется, что на месте инцидента плохое освещения, из-за чего там часто случаются аварии. 

Ранее на Надднепрянском шоссе Киева фура снесла отбойник, вылетела на встречную полосу и перевернулась на Mazda. Водитель легковушки погиб в смятом авто
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: ДТП, собака, Днепр, авария
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь