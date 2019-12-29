В Днепре из-за собаки перевернулось авто

Водитель не справился с управлением при выполнении опасного маневра из-за перебегающей дорогу собаки.

В Днепре из-за перебегающей дорогу собаки перевернулся автомобиль Toyota Prado. Вследствие инцидента никто не пострадал, сообщает Информатор.

Уточняется, что водитель хотел избежать столкновения и во время выполнения маневра не справился с управлением.

"На место происшествия прибыла полиция. Движение на Криворожской не затруднено, так как автомобиль вылетел на обочину", - говорится в сообщении.

Добавляется, что на месте инцидента плохое освещения, из-за чего там часто случаются аварии.

Ранее на Надднепрянском шоссе Киева фура снесла отбойник, вылетела на встречную полосу и перевернулась на Mazda. Водитель легковушки погиб в смятом авто



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