Новогоднее дерево рухнуло вследствие резких порывов ветра. На место оперативно прибыли коммунальщики и поставили елку обратно.

В городе Дунаевцы Хмельницкой области главная новогодняя елка упала из-за сильных порывов ветра. Об этом сообщается в Facebook-сообществе Ділові Дунаївці.

В комментариях жители начали критиковать местную власть за ненадлежащий монтаж елки. На место оперативно прибыли коммунальщики и поставили елку обратно.

Cмотрите фотогалерею: В Хмельницкой области упала главная городская елка

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