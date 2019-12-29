В Хмельницкой области упала главная городская елка
Новогоднее дерево рухнуло вследствие резких порывов ветра. На место оперативно прибыли коммунальщики и поставили елку обратно.
В городе Дунаевцы Хмельницкой области главная новогодняя елка упала из-за сильных порывов ветра. Об этом сообщается в Facebook-сообществе Ділові Дунаївці.
В комментариях жители начали критиковать местную власть за ненадлежащий монтаж елки. На место оперативно прибыли коммунальщики и поставили елку обратно.
Cмотрите фотогалерею: В Хмельницкой области упала главная городская елка
Ранее сообщалось, что киевская елка вошла в пятерку лучших в ЕС. Также в топ-5 европейского рейтинга вошли новогодние елки Вильнюса, Кельна, Страсбурга и Праги.
Напомним, в Киеве новогоднюю ночь на Софийской площади, где установлена главная елка страны, встречали более 100 тысяч человек.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент