Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Хмельницкой области упала главная городская елка

Комментариев: 1
Новогоднее дерево рухнуло вследствие резких порывов ветра. На место оперативно прибыли коммунальщики и поставили елку обратно.
Жители города планируют продолжить праздничную программу.
Жители города планируют продолжить праздничную программу.
Facebook/Ділові Дунаївці?

В городе Дунаевцы Хмельницкой области главная новогодняя елка упала из-за сильных порывов ветра. Об этом сообщается в Facebook-сообществе Ділові Дунаївці.

В комментариях жители начали критиковать местную власть за ненадлежащий монтаж елки. На место оперативно прибыли коммунальщики и поставили елку обратно.

 
Ранее сообщалось, что киевская елка вошла в пятерку лучших в ЕС. Также в топ-5 европейского рейтинга вошли новогодние елки Вильнюса, Кельна, Страсбурга и Праги.
 
Напомним, в Киеве новогоднюю ночь на Софийской площади, где установлена главная елка страны, встречали более 100 тысяч человек.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Новый год, елка, ветер, непогода, новогодние праздники, Хмельницька область, новогодняя елка
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
ira0957    02.01.2020, 08:08
Оценка:  +1
ira0957
Не "поставили елку обратно", а "поставили ёлку взад" )
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь