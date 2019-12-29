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С начала суток в зоне ООС соблюдают режим "тишины"

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При этом в первый день 2020 года сепаратисты обстреляли позиции ВСУ три раза. В результате ранен один военный.
За прошедшие сутки зафиксировали три обстрела
За прошедшие сутки зафиксировали три обстрела
facebook.com/pressjfo.news

На Донбассе от начала суток четверга, 2 января, не зафиксировано ни одного обстрела. Об этом передает пресс-центр операции Объединенных сил.

Однако за прошедшие сутки, 1 января, сепаратисты нарушили режим прекращения огня три раза. Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Все обстрелы наших позиций зафиксировано в районе населенных пунктов Орехово и Новолуганское, что в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", - отметили в ООС.

В результате обстрелов вчера, 1 января, один военнослужащий получил ранения.

Напомним, в отчете по ситуации на Донбассе за 31 декабря также сообщалось о ранении украинского военного. Тогда сепаратисты осуществили атаки вблизи населенных пунктов Новомихайловка и Пески. 
 
Как сообщалось, аналитический центр в области международных отношений, отвечающий за идеологию развития НАТО, Atlantic Council спросил экспертов о шансах достичь мира на Донбассе в 2020 году.

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Теги: донбасс, ситуация на востоке Украины, Перемирие на Донбассе, Перемирие на востоке Украины, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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