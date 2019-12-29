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Сутки на Донбассе: три обстрела, один раненый

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В первый день 2020 года сепаратисты обстреляли позиции ВСУ три раза. В результате ранен один военный.
За прошедшие сутки зафиксировали три обстрела
За прошедшие сутки зафиксировали три обстрела
facebook.com/pressjfo.news

На Донбассе от начала суток четверга, 2 января, не зафиксировано ни одного обстрела. Об этом передает пресс-центр операции Объединенных сил.

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Однако за прошедшие сутки, 1 января, сепаратисты нарушили режим прекращения огня три раза. Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Все обстрелы наших позиций зафиксировано в районе населенных пунктов Орехово и Новолуганское, что в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север, - отметили в ООС.

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В результате обстрелов вчера, 1 января, один военнослужащий получил ранения.

Напомним, на Донбассе боевики открыли огонь по позициям ВСУ. На востоке Украины сепаратисты открыли огонь по позициям ВСУ, ранен военнослужащий.

 

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Теги: донбасс, ситуация на востоке Украины, Перемирие на Донбассе, Перемирие на востоке Украины, Операция объединенных сил
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