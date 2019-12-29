Сутки на Донбассе: три обстрела, один раненый
На Донбассе от начала суток четверга, 2 января, не зафиксировано ни одного обстрела. Об этом передает пресс-центр операции Объединенных сил.
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Однако за прошедшие сутки, 1 января, сепаратисты нарушили режим прекращения огня три раза. Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Все обстрелы наших позиций зафиксировано в районе населенных пунктов Орехово и Новолуганское, что в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север, - отметили в ООС.
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В результате обстрелов вчера, 1 января, один военнослужащий получил ранения.