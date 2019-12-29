Итоги 1 января: цена на газ и курьез с Папой Римским

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Установлена цена на газ на время отопительного сезона; Папа Франциск не сдержался во время приветствия верующих: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

В Украине заработала гарантированная цена на газ

С нового года цена на газ в Украине выросла с 5878 гривен до 6600 гривен за тысячу кубометров. Указанные цены не включают стоимость транспортировки топлива.

С 1 января правительство прекратило регулировать цены на газ для населения, которые прежде удерживало на определенном уровне, компенсируя поставщикам разницу с рыночными ценами.

С 2020 года цена определяется, исходя из мировых цен на топливо с учетом стоимости транспортировки.

Помпео отменил визит в Киев: названа причина

Госсекретарь США Майкл Помпео отменил тур в ряд стран из-за атаки на посольство США в иракской столице Багдаде.

"Госсекретарь Помпео вынужден отложить визит в Украину, в Беларусь, Казахстан, Узбекистан и на Кипр в связи с необходимостью пребывания в Вашингтоне, чтобы продолжить следить за ситуацией в Ираке, а также обеспечивать безопасность американцев на Ближнем Востоке", - подчеркивается пресс-служба Госдепа США.

Папа Римский ударил женщину по рукам

Во время прогулки в новогоднюю ночь Папы Римского Франциска по площади в Ватикане произошел инцидент, видео которого появилось в сети.

Неизвестная женщина силой схватила понтифика за руку и потянула к себе. Франциск быстро вырвал руку и ударил женщину по руке. После этого в ситуацию вмешались охранники.

Киевская елка вошла в пятерку лучших в ЕС

Новогодняя елка на Софийской площади в Киеве вошла в престижный рейтинг - в топ-5 самых красивых елок Европы

В пятерку лучших новогодних елок также вошли елки Вильнюса, Праги, Страсбурга и Кельна. В этом году высота главной елки Украины - более 20 метров. Ее украшают около тысячи самых разнообразных игрушек, которые мерцают в свете иллюминации - в этом году ее заказали специально под цвет куполов Софии Киевской, и 4 километра разноцветных гирлянд.

Вступил в силу закон о коррупции

Закон об обличителях коррупции вступил в силу в среду, 1 января 2020 года.

Законом предусмотрено право обличителей коррупции на вознаграждение. При этом уточняется, что оно гарантируется, если взятка или нанесенный государству ущерб в 5000 и более раз превышают прожиточный минимум для трудоспособных лиц (с 1 декабря это 2102 гривен), то есть фактически превышает 10 млн гривен.

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