Дело экс-беркутовцев: Семьи Небесной сотни потребовали замены прокуроров

Семьи погибшей на Майдане "Небесной сотни" требуют заменить прокуроров.

Родственники и семьи погибших героев “Небесной сотни“ потребовали от Генпрокурора Руслана Рябошапки и его заместителя Виктора Трепака вернуть исключенных прокуроров в процесс дела о расстрелах на Майдане. Об этом заявила адвокат потерпевших Евгения Закревская у себя в Facebook.

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Так, пострадавшие потребовали исключить новую группу прокуроров, отстранить их от дел связанных с событиями на Майдане в 2013-2014 годах и перевести из Департамента процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами на Майдане. Также они потребовали уволить главу этого департамента Виктора Мысяка.

Напоминаем, 28 декабря генеральный прокурор Рябошапка в деле экс-беркутовцев заменил группу прокуроров, которая выступала против обмена подсудимых, а 29 декабря обвиняемых в расстрелах на Майдане экс-беркутовцев передали непризнанным “республикам“Л-ДНР“ в рамках обмена.

Скриншот facebook.com/eugeniyazz

Напомним, ранее СМИ опубликовали имена украинцев, которых всё еще удерживают в ОРДЛО.

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