Синоптики рассказали, чего ждать от погоды 2 января

Осадков в Украине сегодня не ожидается, за исключением трех областей.

Сегодня в Украине будет преимущественно облачно с прояснениями. Ночью и днем вероятны заморозки. Об этом сообщили в Укргидрометцетре.

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На западе страны ожидается облачный день. Днем воздух прогреется в пределах -1…+3. Также в регионе обещают ночные заморозки до -5 градусов по Цельсию.

На востоке сегодня ожидается снегопад. Воздух прогреется до 0 градусов по Цельсию, ночью заморозки до -5.

Южным регионам обещают сухой, но облачный день. На термометре 0…+4 градусов по Цельсию. Ночью - до -4.

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В северной части страны осадков на протяжении дня не обещают. Вероятны заморозки до -4 градусов по Цельсию.

В Центральной Украине ожидается облачный и сухой день. На улице максимально +1 градус по Цельсию, ночью заморозки до -5.

В Киеве 2 января сухо, но холодно. Воздух прогреется в пределах -1…+1 градус по Цельсию. Ночью столбик термометра опустится до -4.

Напомним, синоптики дали прогноз погоды на январь. Второй зимний месяц будет также довольно теплым. Средняя температура будет на 1,5-2 градуса выше нормы.

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