Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На военном полигоне под Николаевом произошел пожар - СМИ

Комментариев: 0
В Николаевской области на военном полигоне случился пожар, один военнослужащий находится в реанимации.
Иллюстрированное фото
Иллюстрированное фото
EPA/UPG

Утром 31 декабря на военном полигоне Широкий лан под Николаевом вспыхнул пожар, в результате которого пострадали военнослужащие. Об этом сообщает сайт Новости Н

Читай также: Новый год в Италии: более 200 человек пострадали от пиротехники

Пожар возник утром в одной из палаток, в которой находились военнослужащие 57-й отдельной мотопехотной бригады. Огонь быстро перекинулся на соседние палатки. Своими силами военные с пожаром справиться не смогли, поэтому вызвали спасателей ГСЧС. Совместными усилиями огонь удалось потушить.

В результате пожара несколько военнослужащих получили ожоги различной степени тяжести. Больше всех пострадал сержант 34-го батальона территориальной обороны. С многочисленными ожогами лица и конечностей военнослужащего доставили в Николаевский военный госпиталь, где он был помещен в реанимацию. Состояние пострадавшего расценивается как тяжелое, - пишет ресурс.

Причины пожара устанавливаются.

Напомним, ранее ЧП в зоопарке Германии: сгорели 30 животных

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Николаев, Пожар, ВСУ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь