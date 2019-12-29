На военном полигоне под Николаевом произошел пожар - СМИ

В Николаевской области на военном полигоне случился пожар, один военнослужащий находится в реанимации.

Утром 31 декабря на военном полигоне Широкий лан под Николаевом вспыхнул пожар, в результате которого пострадали военнослужащие. Об этом сообщает сайт Новости Н.

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Пожар возник утром в одной из палаток, в которой находились военнослужащие 57-й отдельной мотопехотной бригады. Огонь быстро перекинулся на соседние палатки. Своими силами военные с пожаром справиться не смогли, поэтому вызвали спасателей ГСЧС. Совместными усилиями огонь удалось потушить.

В результате пожара несколько военнослужащих получили ожоги различной степени тяжести. Больше всех пострадал сержант 34-го батальона территориальной обороны. С многочисленными ожогами лица и конечностей военнослужащего доставили в Николаевский военный госпиталь, где он был помещен в реанимацию. Состояние пострадавшего расценивается как тяжелое, - пишет ресурс.

Причины пожара устанавливаются.

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