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Подозреваемых в деле Шеремета поздравили с Новым годом под СИЗО

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Андрея Антоненко и Юлию Кузьменко пришли поддержать несколько десятков активистов.
Активисты поздравили Антоненко и Кузьменко с Новым годом
Активисты поздравили Антоненко и Кузьменко с Новым годом
скриншот

В ночь на первое января несколько десятков активистов и родственников поздравили подозреваемых в деле Шеремета с Новым годом. Акция прошла под зданием СИЗО в Киеве. Об этом активисты рассказали в группе поддержки Юлии Кузьменко в Facebook. 

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Активисты включили на колонках новогоднюю музыку. Также они подожгли фаеры и скандировали "Свободу патриотам". 

Напомним, в Киевском СИЗО по обвинению в убийстве Павла Шеремета находятся музыкант Андрей Антоненко и детский врач Юлия Кузьменко. 

Как мы писали ранее, адвокаты Яны Дугарь завили о фальсификации в деле Шеремета.

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Теги: Шеремет, Кузьменко, Анионенко, СИЗО
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