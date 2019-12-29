Подозреваемых в деле Шеремета поздравили с Новым годом под СИЗО

Андрея Антоненко и Юлию Кузьменко пришли поддержать несколько десятков активистов.

В ночь на первое января несколько десятков активистов и родственников поздравили подозреваемых в деле Шеремета с Новым годом. Акция прошла под зданием СИЗО в Киеве. Об этом активисты рассказали в группе поддержки Юлии Кузьменко в Facebook.

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Активисты включили на колонках новогоднюю музыку. Также они подожгли фаеры и скандировали "Свободу патриотам".



Напомним, в Киевском СИЗО по обвинению в убийстве Павла Шеремета находятся музыкант Андрей Антоненко и детский врач Юлия Кузьменко.

Как мы писали ранее, адвокаты Яны Дугарь завили о фальсификации в деле Шеремета.

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