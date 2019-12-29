В Украине ликвидировали Генпрокуратуру: что вместо нее

Отныне в Украине работает Офис генерального прокурора.

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Сегодня, 2 января, в Украине официально ликвидирована Генеральная прокуратура. Вместо нее начинает свою работу Офис генерального прокурора.

Информация об этом появилась на сайте Офиса генпрокурора.

Сообщается, что в структуру Офиса генпрокурора вошли 12 департаментов. Среди них: 8 отдельных управлений, 2 специализированных прокуратуры, включая прокуратуру по противодействию преступлениям в сфере нацбезопасности и обороны, которая сменила военную.

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Также известно, что после переаттестации в обновленном Офисе генерального прокурора остались работать меньше половины прокуроров в количестве 1500 сотрудников.

Напомним, генпрокурор Рябошапка обсудил с новой главой ГБР дело Майдана. Рябошапка обсудил с и.о. директора ГБР Ириной Венедиктовой детали расследования дел о массовых беспорядках на Майдане.

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