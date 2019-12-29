На Донбассе в Золотом покончил с собой доброволец Гудвин

В поселке Золотом на Донбассе свел счеты с жизнью украинский доброволец с позывным Гудвин.

В первый день нового года на Донбассе в поселке Золотое умер украинский доброволец Юрий Сергеев с позывным Гудвин. Потерю в рядах ВСУ назвали небоевой. Об этом на своей странице в Facebook написала жена погибшего добровольца Лилия Сергеева-Старостина.

Читай также: На военном полигоне под Николаевом произошел пожар - СМИ

“Уважаемые друзья, мой муж Юрий Сергеев сегодня в 14:00 умер“, - написала супруга.

Офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) уточнил, что потеря была небоевой, а Юрий Сергеев покончил с собой. Произошло самоубийство в районе Золотого в Луганской области, написал сайт 112.ua.

facebook.com\Лилия Сергеева-Старостина

Напомним, ранее Сутки на Донбассе: три обстрела, один раненый

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.