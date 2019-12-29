Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На Донбассе в Золотом покончил с собой доброволец Гудвин

Комментариев: 0
В поселке Золотом на Донбассе свел счеты с жизнью украинский доброволец с позывным Гудвин.
Юрий Сергеев
Юрий Сергеев
facebook.com\Юрий Сергеев

В первый день нового года на Донбассе в поселке Золотое умер украинский доброволец Юрий Сергеев с позывным Гудвин. Потерю в рядах ВСУ назвали небоевой. Об этом на своей странице в Facebook написала жена погибшего добровольца Лилия Сергеева-Старостина. 

Читай также: На военном полигоне под Николаевом произошел пожар - СМИ

“Уважаемые друзья, мой муж Юрий Сергеев сегодня в 14:00 умер“, - написала супруга.

Офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) уточнил, что потеря была небоевой, а Юрий Сергеев покончил с собой. Произошло самоубийство в районе Золотого в Луганской области, написал сайт 112.ua.

facebook.com\Лилия Сергеева-Старостина

Напомним, ранее Сутки на Донбассе: три обстрела, один раненый

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Донбасс, Доброволец, ВСУ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь