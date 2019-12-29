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Новый глава Посольства США обратилась к украинцам

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Кристина Квин записала новогоднее обращение к украинцам.
Временный поверенный в делах США Кристина Квин
Временный поверенный в делах США Кристина Квин
Скриншот

Временный поверенный в делах США Кристина Квин записала новогоднее видеообращение к украинцам. Видео опубликовали на странице консульства США в Youtube.

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Квин рассказала, что работала в Украине шесть месяцев и занимала должность заместителя Главы миссии США в Украине.

"В то время, как руководство Посольства США меняется, наша политика крепкой поддержки Украины остается стабильной. Команда нашего Посольства и дальше продолжит тесно работать с правительством Украины и гражданским обществом", - отметила Квин.

Кристина Квин вступила в должность после завершения миссии Вилльяма Тейлора в Украине.



Напомним, США прислали в Украину замену Йованович.

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Теги: Кристина Квин, посольство США, консул, поздравление
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