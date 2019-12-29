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Сенцов: Хочу ходить по проспекту Бандеры, а не Сталина

Комментариев: 8
Экс-узник Кремля ответил Зеленскому о том, важны ли названия улиц, по которым мы ходим.
Олег Сенцов ответил презтденту
Олег Сенцов ответил презтденту
Олег Сенцов / Фейсбук

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Режиссер и бывший узник Кремля Олег Сенцов заявил, что ему не безразлично название улиц, по которым он ходит в своем городе. Об этом украинец написал на своей странице в Фейсбук 1 января, в день рождения лидера ОУН Степана Бандеры.

Сенцов, в частности, отметил, что прошлый год был очень важен для него.

Также как и более сотни пленных я вернулся к своей семье и к своей стране. Я очень рад за всех освобожденных, и бесконечно благодарен тем, кто боролся и завоевал нашу свободу. Спасибо всем! - написал он.

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Сенцов также добавил, что не забывает о тех, кто по-прежнему остается в плену, и пообещал, что будет говорить о них на всех уровнях, пока последний человек оттуда не вернется домой.

В заключение режиссер пожелал всем украинцам победы в новом году.

Потому что без нее у нас нет будущего. Потому что без нее у нас не будет страны. Потому что мне не безразлично название улиц, по которым я хожу в своей городе. Я хочу ходить по проспекту Бандеры, а не Сталина, - подчеркнул он.

Напомним, в своей поздравительной речи к Новому году Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцам важнее то, заасфальтированы ли улицы, а не как они называются.

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Теги: Сенцов, Бандера, Сталин
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Комментариев (9)
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alex-zol    02.01.2020, 12:10
Оценка:  0
alex-zol
Это не лидер, это пидеr, как и ты! Так что дрочите на своего фюррера всей своей 8%-й петушинной компанией)))
Конфузий    02.01.2020, 11:53
Оценка:  -7
Конфузий
Вчера ватники ушли от ответа. Ну, раз они сегодня опять тут собрались, спрошу снова: были ли случаи в мировой истории, когда оккупанты признавали лидера национально-освободительного движения национальным героем?
tenderly-50    02.01.2020, 11:42
Оценка:  +3
tenderly-50
"Однажды предатель - всегда предатель"
Антибес    02.01.2020, 11:33
Оценка:  +4
Антибес
сЭкс-подгУзник Кремля,а под себя ты случайно ходить не хочешь?
designandrey65    02.01.2020, 11:30
Оценка:  +7
designandrey65
Опять война до последнего украинца?
ИИИИИИИИИИ    02.01.2020, 11:30
Оценка:  +8
ИИИИИИИИИИ
Вали к себе в крым и там квакай. Дали квартиру в Киеве, сиди, сцуко, радуйся- так оно ещё и указывает, как нам наши проспекты называть, чмо убогое.
Совсемскоро    02.01.2020, 11:30
Оценка:  +7
Совсемскоро
Езжай во Львов, режиссёр сраный.
alex-zol    02.01.2020, 11:28
Оценка:  +7
alex-zol
Так маму с Крыма перевози, пусть паспорт сдаст Российский и от пенсии окупантской откажется!!!!
Деятель, бля!!!
saveplace    02.01.2020, 11:26
Оценка:  +9
saveplace
Верните этого додика обратно в РФ
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