Сенцов: Хочу ходить по проспекту Бандеры, а не Сталина

Экс-узник Кремля ответил Зеленскому о том, важны ли названия улиц, по которым мы ходим.

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Режиссер и бывший узник Кремля Олег Сенцов заявил, что ему не безразлично название улиц, по которым он ходит в своем городе. Об этом украинец написал на своей странице в Фейсбук 1 января, в день рождения лидера ОУН Степана Бандеры.

Сенцов, в частности, отметил, что прошлый год был очень важен для него.

Также как и более сотни пленных я вернулся к своей семье и к своей стране. Я очень рад за всех освобожденных, и бесконечно благодарен тем, кто боролся и завоевал нашу свободу. Спасибо всем! - написал он.

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Сенцов также добавил, что не забывает о тех, кто по-прежнему остается в плену, и пообещал, что будет говорить о них на всех уровнях, пока последний человек оттуда не вернется домой.

В заключение режиссер пожелал всем украинцам победы в новом году.

Потому что без нее у нас нет будущего. Потому что без нее у нас не будет страны. Потому что мне не безразлично название улиц, по которым я хожу в своей городе. Я хочу ходить по проспекту Бандеры, а не Сталина, - подчеркнул он.

Напомним, в своей поздравительной речи к Новому году Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцам важнее то, заасфальтированы ли улицы, а не как они называются.

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