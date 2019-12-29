За минувший год боевики потеряли полторы тысячи человек и более сотни единиц военной техники.

В Штабе ООС озвучили потери оккупантов за 2019 год facebook.com/pressjfo.news/

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В течение 2019 года российско-оккупационные войска на Донбассе потеряли более полутора тысяч боевиков, более трети из которых – безвозвратные потери. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

По данным военной разведки потери российско-оккупационных войск в течение 2019 года составили: необратимыми – 619 человек, ранеными и травмированными – 939 человек, вооружения и военной техники – 110 единиц, - говорится в сообщении.

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Также в штабе отмечают, что объединенные силы продолжают выполнять боевые задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Напомним, на Донбассе в Золотом покончил с собой доброволец Гудвин. Причины произошедшего пока не озвучены.

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