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В Штабе ООС озвучили потери оккупантов за 2019 год

Комментариев: 4
За минувший год боевики потеряли полторы тысячи человек и более сотни единиц военной техники.
В Штабе ООС озвучили потери оккупантов за 2019 год
В Штабе ООС озвучили потери оккупантов за 2019 год
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В течение 2019 года российско-оккупационные войска на Донбассе потеряли более полутора тысяч боевиков, более трети из которых – безвозвратные потери. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

По данным военной разведки потери российско-оккупационных войск в течение 2019 года составили: необратимыми – 619 человек, ранеными и травмированными – 939 человек, вооружения и военной техники – 110 единиц, - говорится в сообщении.

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Также в штабе отмечают, что объединенные силы продолжают выполнять боевые задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Напомним, на Донбассе в Золотом покончил с собой доброволец Гудвин. Причины произошедшего пока не озвучены.

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Теги: Донбасс, ОРДЛО
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Комментариев (5)
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Антибес    02.01.2020, 12:11
Оценка:  -3
Антибес
Полторы тысячи?И это при том что"наши не стреляют"?Брехня!Полтора миллиона!Вот это правда.И из этого числа лям триста тысяч были полковниками ФСБ.Остальные-генералы.А кто в это не верит,тот сам полковник ФСБ.
толян04    02.01.2020, 12:09
Оценка:  0
толян04
любой генштаб во все времена потери противника преувеличивал а свои преуменшал
Шандор    02.01.2020, 11:57
Оценка:  -1
Шандор
А сколько xoxляцких наёмников сдохло?
fulminate    02.01.2020, 12:07
Оценка:  +1
fulminate
Ну не "хохлядских наемников", а военнослужащих ВСУ. Если тебя интересует этот вопрос, ты можешь узнать это с любой точки земного шара, где есть интернет. Если заморочишься, то даже имена узнаешь. Вся информация открыта. Неужели ты настолько тупой и не догадался до этого самостоятельно?
fulminate    02.01.2020, 11:50
Оценка:  +2
fulminate
Безвозвратные потери - это не только убитые, а и те, кто после ранения уже не способен нести службу. Ну а что скажут сепары? Хотя о чем это я? )) Сам россиянский царь распорядился засекретить потери своей армии даже в мирное время. Наверно есть что скрывать...
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