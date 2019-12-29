Адвокат Януковича Бабиков будет руководить в ГБР расследованиями дел о расстрелах Небесной сотни

Адвокат экс-президента Виктора Януковича и его охранника Александр Бабиков занял место заместителя директора ГБР, на должности он будет заниматься расследованием производств о расстрелах Небесной сотни.

Об этом сообщают “Украинские новости“.

Заместителем руководителя Государственного бюро расследований Ирины Венедиктовой стал адвокат, который защищал Виктора Януковича Александр Бабиков. Онработал в адвокатской фирме Aver Lex, которая известна тем, что защищала Виктора Януковича.

Он будет заниматься расследованием производств о расстрелах Небесной сотни. Первой об этом сообщила адвокат семей погибших активистов Майдана Евгения Закревская.

“Бабиков - адвокат Януковича в делах по Майдану. И Кобзаря - его охранника. И теперь он замглавы ГБР - органа, который будет расследовать эти дела“, - написала Закревская.

“Он по-прежнему в статусе адвоката, но запрашивает у следователей ГБР различные дела и требует по ним отчета“, - пишут журналисты.

Официально о назначении не объявлено, но он уже знакомится с подчиненными и вникает в суть дел. Кроме того, по данным СМИ, он прошёл собеседование лично у президента Зеленского.

О Бабикове известно, что он выпускник харьковской юридической академии им. Ярослава Мудрого. До Майдана возглавлял в Харьковской областной прокуратуре управление надзора за органами, которые ведут борьбу с организованной преступностью и коррупцией. В 2012 году, будучи на этой должности, Бабиков заявлял, что Интерпол объявил в розыск Арсена Авакова - бывшего на тот момент губернатора области, у которого обострился конфликт с Януковичем и его командой. Как адвокат Бабиков также защищал охранника Виктора Януковича Дмитрия Иванцова.

Народный депутат от “Голоса“ Александра Устинова заявила, что ГБР объявило конкурс на должности заместителей директора с нарушением законодательства. 29 декабря на сайте ГБР опубликовали объявление. Кандидатам в заместители директора Госбюро расследований дали пять дней на подачу документов - с 30 декабря по 3 января, по факту - только два рабочих дня, причем пакет документов нужно подать лично в конкурсную комиссию. То есть принять участие в конкурсе смогут лица, которые были заранее осведомлены о будущем конкурсе и имеют на руках необходимые документы. Для получения некоторых справок нужно не менее 15 дней, для справки про отсутствие судимости - до 30 дней.