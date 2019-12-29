В Борисполе турок пытался обмануть пограничников: детали

Мужчина пытался незаконно попасть в Швейцарию.

В аэропорту Борисполь гражданин Турции пытался с частично поддельным паспортом попасть на территорию Швейцарии.

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Об этом сообщает Отдельный контрольно-пропускной пункт “Киев” на своей странице в Facebook.

Сообщается, что пограничники заметили, что документ, который подтверждает личность гражданина Турции, является частично поддельным.

Позже выяснилось, что турок тщательно планировал обман пограничников. С частично поддельным загранпаспортом гражданина Франции турок хотел попасть в Швейцарию. В паспорте, который использовал горе-путешественник, заменена страница с учредительными данными. По словам иностранца, частично поддельный загранпаспорт он приобрел в Стамбуле, заплатив за него 3000 евро. Изобретательного путешественника с фейковым документом удалось обнаружить во время повторной проверки документов.

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Ему запретили въезд в Украину на 3 года, а также привлекли к административной ответственности.

Напомним, Польша по требованию РФ задержала семерых украинцев. Российская Федерация требует экстрадиции семерых граждан Украины. Они находятся под арестом в Польше.

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