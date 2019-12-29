В Харьковской области во время конфликта женщина ударила сожителя ножом

В Харьковской области во время произошедшей между парой ссоры женщина ударила сожителя ножом.

Полицией задержана женщина, которая нанесла ножевое ранение своему сожителю. Об этом сообщает Национальная полиция Харьковской области на своем сайте.

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“30 декабря в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение от медперсонала местной больницы о том, что в медицинское учреждение госпитализирован 28-летний мужчина с проникающим ранением грудной клетки. Состояние здоровья пострадавшего медики оценили как удовлетворительное“, - сообщают в полиции.

В совершении преступления полицейские разоблачили 24-летнюю сожительницу пострадавшего. По словам злоумышленницы, между супругами возникла ссора, в ходе которой женщина применила нож.

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Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Женщине сообщено о подозрении в совершении данного преступления.

Фото с места преступления hk.npu.gov.ua

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