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В Харьковской области во время конфликта женщина ударила сожителя ножом

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В Харьковской области во время произошедшей между парой ссоры женщина ударила сожителя ножом.
Национальная полиция Украины
Национальная полиция Украины
facebook.com/UA.National.Police

Полицией задержана женщина, которая нанесла ножевое ранение своему сожителю. Об этом сообщает Национальная полиция Харьковской области на своем сайте

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“30 декабря в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение от медперсонала местной больницы о том, что в медицинское учреждение госпитализирован 28-летний мужчина с проникающим ранением грудной клетки. Состояние здоровья пострадавшего медики оценили как удовлетворительное“, - сообщают в полиции.

В совершении преступления полицейские разоблачили 24-летнюю сожительницу пострадавшего. По словам злоумышленницы, между супругами возникла ссора, в ходе которой женщина применила нож. 

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Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Женщине сообщено о подозрении в совершении данного преступления.

Фото с места преступления
Фото с места преступления
hk.npu.gov.ua

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Теги: Харьков, Ссора, Поножовщина
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