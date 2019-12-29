В Харьковской области во время конфликта женщина ударила сожителя ножом
Полицией задержана женщина, которая нанесла ножевое ранение своему сожителю. Об этом сообщает Национальная полиция Харьковской области на своем сайте.
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“30 декабря в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение от медперсонала местной больницы о том, что в медицинское учреждение госпитализирован 28-летний мужчина с проникающим ранением грудной клетки. Состояние здоровья пострадавшего медики оценили как удовлетворительное“, - сообщают в полиции.
В совершении преступления полицейские разоблачили 24-летнюю сожительницу пострадавшего. По словам злоумышленницы, между супругами возникла ссора, в ходе которой женщина применила нож.
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Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.
Женщине сообщено о подозрении в совершении данного преступления.
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