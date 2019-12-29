Кулеба рассказал, когда начнется выплата пенсий в ОРДЛО

Без деоккупации этих территорий решить проблему пенсий пока невозможно.

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Вопрос выплаты пенсий на неподконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой и Луганской областей может быть решен только в контексте их деоккупации. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в интервью агентству “Интерфакс-Украина“.

Для Евросоюза выплата пенсий на оккупированной территории - это правозащитный вопрос, это очень важный нюанс. Они не могут не настаивать на том, что это нужно делать, но они так же понимают, что одно дело хотеть что-то сделать, а другое - это иметь техническую возможность и возможность в плане безопасности. Сейчас, в нынешней реальности, таких возможностей нет, - сказал Кулеба.

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Он также отметил, что на данный момент существует механизм получения пенсий, который требует для получателей выезда на подконтрольную правительству Украины территорию.

Поэтому решение этой проблемы непосредственно завязано на процесс деоккупации. Будет там Пенсионный фонд, будут работать платежные системы - можно будет двигаться дальше, - добавил вице-премьер.

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Комментируя недавно зарегистрированный в Раде законопроект о выплате пенсий жителям временно оккупированных территорий, Кулеба заявил, что такие законодательные инициативы должны быть.

Потому что нужно постоянно искать пути решения вопроса, но я считаю, что этот вопрос реально может быть решен только в контексте деоккупации, - пояснил он.

Напомним, в России озвучили количество жителей Донбасса, получивших российские паспорта. Гражданство РФ получили 136 тысяч жителей “ЛДНР“ и 60 тысяч жителей других районов Донецкой и Луганской областей.

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