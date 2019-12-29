В ГБР перенесли допрос Порошенко на конец января

Допрос экс-президента перенесли на 24 января.

Следователи Государственного бюро расследований перенесли допрос экс-президента Петра Порошенко с сегодняшнего дня на 24 января. Повестку Порошенко опубликовали журналисты издания "Страна".

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Отметим, что в январе Петр Порошенко должен явиться на допросы 9, 16, 23 и 24 числа. Так как, с первого января нардепы потеряли неприкосновенность, в случае неявки, Порошенко может быть доставлен на допрос правоохранителями.

Напомним, в новогоднюю ночь два телеканала показали поздравление Порошенко вместо Зеленского.

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