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В ГБР перенесли допрос Порошенко на конец января

Комментариев: 0
Допрос экс-президента перенесли на 24 января.
Экс-президент Украины Петр Порошенко
Экс-президент Украины Петр Порошенко
president.gov.ua

Следователи Государственного бюро расследований перенесли допрос экс-президента Петра Порошенко с сегодняшнего дня на 24 января. Повестку Порошенко опубликовали журналисты издания "Страна". 

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Отметим, что в январе Петр Порошенко должен явиться на допросы 9, 16, 23 и 24 числа. Так как, с первого января нардепы потеряли неприкосновенность, в случае неявки, Порошенко может быть доставлен на допрос правоохранителями. 



Напомним, в новогоднюю ночь два телеканала показали поздравление Порошенко вместо Зеленского.

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Теги: Порошенко, допрос, ГБР
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Комментариев (1)
Тисс    02.01.2020, 12:15
Оценка:  0
Тисс
Его нужно не допрашивать, а сразу, по доброй козацкой традиции, посадить на кол!
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