“Мы видели вашу декларацию”: “Квартал” снова поглумился над Гонтаревой

Актеры цинично извинились за скандал.

В сети появилась полная версия скандального номера “Кварталп 95 “ о поджоге дома экс-главы НБУ Валериии Гонтаревой с циничными извинениями юмористов.

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Видеоролик опубликовали на YouTube-канале студии “Квартал 95”.

Номер начинается из циничного анонса Степана Казанина. Актер говорит, что кавер-версия песни “Горіла сосна, палала“ якобы “наделала шороху, прям фурор произвела“ и “не оставила равнодушным не только никого в нашей стране, но даже в Лондоне“ (Валерия Гонтарева сегодня живет и работает в Лондоне, - ред.).

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После этого на сцене появились Евгений Кошевой, олигарх “Игорь Коломойский”, которого сыграл Александр Пикалов. Также в номере участвовал хор, участники которого также были в образе бизнесмена.

Валерия Алексеевна, простите. Мы ни в коем случае не хотели смеяться над тем, что у вас сгорел дом. Мы просто хотели вам сообщить, что он у вас сгорел. Просто мы видели вашу декларацию и поняли, что вы этого не заметите, - сказал Кошевой.

Тему скандального номера продолжили диалогом между Кошевым и так называемым “Коломойским”.

Кошевой: Обещаем, что больше не будем шутить над чужим горем.

“Коломойский“: А шо за горе? И почему оно чужое? Валерия Гонтарева - это наше общее горе.

Кошевой: Игорь Валерьевич, пожалуйста, я вас очень прошу, не надо сейчас.

“Коломойский“: А шо, сильно песня зацепила?

Кошевой: Сильно.

“Коломойский“: А как вы хотели?

Кошевой: Хотели не так сильно.

На завершение “Квартал” и хор “Коломойских” спали обновленную версию народной песни:

Горіла совість, палала,

Бо заспівав в “Кварталі“ я

Пісню, як хата горіла.

Усі канали палали,

Навіть канал Discovery,

ICTV, Прямий, NewsOne -

Більше ж проблем у нас нема.

В жінки прошу пробачення,

Нову збудуєм дачу вам,

Гроші зберем на карточку,

На “Дельта Банка“ карточку.

Те, що лунала пісня ця,

Вибачте лисого глупця.

Во ім'я сина і отця

Пресвята погорілиця.

Напомним, Квартал 95 показал номер о Яременко и проститутках. Актеры пошутили над нардепом Богданом Яременко, который осенью оскандалился перепиской с девушкой легкого поведения.

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