“Мы видели вашу декларацию”: “Квартал” снова поглумился над Гонтаревой
В сети появилась полная версия скандального номера “Кварталп 95 “ о поджоге дома экс-главы НБУ Валериии Гонтаревой с циничными извинениями юмористов.
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Видеоролик опубликовали на YouTube-канале студии “Квартал 95”.
Номер начинается из циничного анонса Степана Казанина. Актер говорит, что кавер-версия песни “Горіла сосна, палала“ якобы “наделала шороху, прям фурор произвела“ и “не оставила равнодушным не только никого в нашей стране, но даже в Лондоне“ (Валерия Гонтарева сегодня живет и работает в Лондоне, - ред.).
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После этого на сцене появились Евгений Кошевой, олигарх “Игорь Коломойский”, которого сыграл Александр Пикалов. Также в номере участвовал хор, участники которого также были в образе бизнесмена.
Валерия Алексеевна, простите. Мы ни в коем случае не хотели смеяться над тем, что у вас сгорел дом. Мы просто хотели вам сообщить, что он у вас сгорел. Просто мы видели вашу декларацию и поняли, что вы этого не заметите, - сказал Кошевой.
Тему скандального номера продолжили диалогом между Кошевым и так называемым “Коломойским”.
Кошевой: Обещаем, что больше не будем шутить над чужим горем.
“Коломойский“: А шо за горе? И почему оно чужое? Валерия Гонтарева - это наше общее горе.
Кошевой: Игорь Валерьевич, пожалуйста, я вас очень прошу, не надо сейчас.
“Коломойский“: А шо, сильно песня зацепила?
Кошевой: Сильно.
“Коломойский“: А как вы хотели?
Кошевой: Хотели не так сильно.
На завершение “Квартал” и хор “Коломойских” спали обновленную версию народной песни:
Горіла совість, палала,
Бо заспівав в “Кварталі“ я
Пісню, як хата горіла.
Усі канали палали,
Навіть канал Discovery,
ICTV, Прямий, NewsOne -
Більше ж проблем у нас нема.
В жінки прошу пробачення,
Нову збудуєм дачу вам,
Гроші зберем на карточку,
На “Дельта Банка“ карточку.
Те, що лунала пісня ця,
Вибачте лисого глупця.
Во ім'я сина і отця
Пресвята погорілиця.
Напомним, Квартал 95 показал номер о Яременко и проститутках. Актеры пошутили над нардепом Богданом Яременко, который осенью оскандалился перепиской с девушкой легкого поведения.
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