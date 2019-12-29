Вице-премьер сравнил реформу СБУ с ядерной бомбой

Кулеба высказался против "турборежима" реформы СБУ.

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба высказался против поспешных реформ в Службы безопасности Украины. Об этом он рассказал в интервью Интерфаксу.

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"Когда речь идет о реформе СБУ, то, честно вам скажу, я выступаю против применения к ней "турборежима". И я рад, что он к ней не применяется, что мы идем медленно, шаг за шагом, но очень тщательно. Потому что реформировать СБУ - это как отключить атомную бомбу. Если вы перережете не тот провод, то просто все взорвется. Здесь нужна хирургическая точность, аккуратность и взвешенность в принятии решений", - рассказал Кулеба.



Кулеба также рассказал, что президент Зеленский и глава СБУ Баканов поддерживают идею реформы СБУ, однако полный формат реформ пока не определен. Обсуждения по данному вопросу проходят, в том числе, и с НАТО, и с консультативной миссией ЕС.



Напомним, Кулеба заявил, что Украина еще не готова к прямым поставкам газа из РФ.

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