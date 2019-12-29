Контрразведка СБУ предотвратила вербовку жителя Мариуполя спецслужбами РФ

Сотрудники службы безопасности Украины пресекли попытку вербовки жителя Мариуполя сотрудниками ФСБ РФ.

Служба безопасности Украины пресекла попытку привлечения жителя Мариуполя к сотрудничеству в пользу спецслужб Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-центр СБУ на официальном сайте.

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Как сообщается, житель Мариуполя при пересечении государственной границы был задержан представителями ФСБ РФ. С применением психологического давления его пытались склонить к негласному сотрудничеству для сбора информации о военнослужащих ВСУ и сотрудников украинских правоохранительных органов.

При этом сотрудник ФСБ требовал от украинца деньги за не создание искусственных препятствий при осуществлении им и его коллегами предпринимательской деятельности. В случае отказа он также угрожал закрыть коммерсанту въезд на территорию РФ и сделать невозможными его встречи с близкими родственниками, которые там проживают.

СБУ предупреждает, что в поле зрения спецслужб РФ может попасть любой гражданин нашего государства.

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