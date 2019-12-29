Пьяный подросток без прав устроил смертельное ДТП под Киевом

В аварии погибла 16-летняя девушка, другая девочка попала в больницу.

Юноша не справился с управлением и съехал в кювет kv.npu.gov.ua

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Рано утром 1 января в Киевской области в ДТП попал автомобиль, за рулем которого находился несовершеннолетний юноша, взявший машину без разрешения отца. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Киевской области.

ДТП произошло около 6 часов утра на дороге между селами Сенькивка и Горобиевка. 17-летний парень, у которого нет водительских прав, взял отцовский автомобиль, чтобы подвезти девушек. В то время его родителей не было дома. По предварительным данным, юноша не справился с управлением на закруглении участке дороги и съехал в кювет. В результате ДТП травмы получила 14-летняя девочка.

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Приблизительно в это же время в полицию сообщили о пропаже 16-летней жительницы Горобиевки — ее последний раз видели в населенном пункте около 6 часов утра. Немногим позже ее тело нашли в сотне метров от места аварии с характерными для ДТП телесными повреждениями. Каким образом погибшая оказалось вдали от места ДТП выясняют полицейские.

Несовершеннолетний водитель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Юноша находился за рулем с явными признаками опьянения, однако он отказался от освидетельствования. У него в медицинских условиях взята кровь на содержание алкоголя. Автомобиль изъят в качестве вещественного доказательства и помещен на площадку временного содержания, — говорится в сообщении

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По данному факту возбуждено два уголовных производства по ст. 135 (Оставление в опасности) ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Днепре из-за собаки перевернулось авто. Водитель не справился с управлением при выполнении опасного маневра, пытаясь объехать выбежавшее на дорогу животное.

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