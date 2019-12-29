“Взрыв и слезы”: В дом жительницы Волыни влетела сигнальная ракета

Инцидент случился в 5 утра.

1 января в дом жительницы города Нововолынск, Волынской области влетела сигнальная ракета.

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Об этом сама пострадавшая сообщила на своей странице в Facebook.

По словам женщины, “сюрприз” влетел в ее дом около 5 часов утра. Он не только повредил стены и вещи в доме, но и напугал всю семью.

Ракета попала через окно facebook

Вот такой новогодний подарок прилетел в 5 утра мне в окно... Сказать, что напугал нас, это ничего не сказать. Взрыв, дымовая завеса, огонь, изуродованные вещи... Самое страшное - заплаканные дети. Правоохранители говорят - сигнальная ракета, похоже, боевая! - написала женщина.

Ракета повредила вещи в доме facebook

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На фото видно, что ракета влетела в дом через металлопластиковое окно. Она повредила мебель и другие вещи в доме.

Потерпевшая выразила надежду, что злоумышленник придет и принесет свои извинения.

Женщина вызвала полицию facebook

Напомним, в МВД прокомментировали жалобы на фейерверки. Правоохранители не реагируют на применение пиротехники из-за отсутствия соответствующих полномочий.

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