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“Взрыв и слезы”: В дом жительницы Волыни влетела сигнальная ракета

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Инцидент случился в 5 утра.
Фото с места ЧП
Фото с места ЧП
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1 января в дом жительницы города Нововолынск, Волынской области влетела сигнальная ракета. 

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Об этом сама пострадавшая сообщила на своей странице в Facebook.

По словам женщины, “сюрприз” влетел в ее дом около 5 часов утра. Он не только повредил стены и вещи в доме, но и напугал всю семью.

Ракета попала через окно
Ракета попала через окно
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Вот такой новогодний подарок прилетел в 5 утра мне в окно... Сказать, что напугал нас, это ничего не сказать. Взрыв, дымовая завеса, огонь, изуродованные вещи... Самое страшное - заплаканные дети. Правоохранители говорят - сигнальная ракета, похоже, боевая! - написала женщина.

Ракета повредила вещи в доме
Ракета повредила вещи в доме
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На фото видно, что ракета влетела в дом через металлопластиковое окно. Она повредила мебель и другие вещи в доме.

Потерпевшая выразила надежду, что злоумышленник придет и принесет свои извинения.

Женщина вызвала полицию
Женщина вызвала полицию
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Напомним, в МВД прокомментировали жалобы на фейерверки. Правоохранители не реагируют на применение пиротехники из-за отсутствия соответствующих полномочий.

 

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Теги: взрыв, ракета, пиротехника
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