Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Днепре мужчина с тесаком атаковал врачей скорой помощи

Комментариев: 0
Пьяный мужчина угрожал сотрудникам экипажа скорой помощи.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
depositphotos.com

28 декабря, в Днепре, мужчина с тесаком напал на врачей скорой помощи. Об этом журналистам рассказал директор областного центра экстренной медицины и медицины катастроф Радий Шевченко. 

Читай также: В Ровно обнаружили труп мужчины с перерезанным горлом

Шевченко рассказал, что вооруженное нападение на медиков произошло 28 декабря, на Донецком шоссе. Медики приехали на вызов, однако не смогли попасть в парадную. Позже спустился выпивший мужчина и заявил, что он пошутил, когда вызывал скорую. Тогда он вытащил тесак и попытался напасть на врачей.

Полиция прибыла на место происшествия и задержала дебошира. К счастью, никто не пострадал.

Напомним, в Харьковской области во время конфликта женщина ударила сожителя ножом.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: скорая помощь, Днепр, тесак
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь