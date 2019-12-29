В Днепре мужчина с тесаком атаковал врачей скорой помощи

Пьяный мужчина угрожал сотрудникам экипажа скорой помощи.

28 декабря, в Днепре, мужчина с тесаком напал на врачей скорой помощи. Об этом журналистам рассказал директор областного центра экстренной медицины и медицины катастроф Радий Шевченко.

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Шевченко рассказал, что вооруженное нападение на медиков произошло 28 декабря, на Донецком шоссе. Медики приехали на вызов, однако не смогли попасть в парадную. Позже спустился выпивший мужчина и заявил, что он пошутил, когда вызывал скорую. Тогда он вытащил тесак и попытался напасть на врачей.



Полиция прибыла на место происшествия и задержала дебошира. К счастью, никто не пострадал.



Напомним, в Харьковской области во время конфликта женщина ударила сожителя ножом.

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