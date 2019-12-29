В Днепре на улице обнаружили мужчину-самоубийцу

Жители Днепра обнаружили мужчину, который свел счеты с жизнью.

Улица где жил мужчина кончивший с собой в Днепре dp.informator.ua

В Днепре в переулке Желваковского обнаружили тело мужчины, который свел счеты с жизнью. Об этом сообщает сайт Информатор.

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Так, тело мужчины-самоубийцы обнаружили в четверг, 2 января, около 6:20 недалеко от места его проживания.

Отмечается, что мужчина, возрастом около 60 лет, повесился на турнике, который расположен за домом. Местные жители почти сразу узнали повешенного.

По словам соседей, у мужчины были проблемы на работе. Также известно, что у него есть дети, однако, судя по всему, он жил один, поэтому и повесился на улице.

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Мужчина покончивший с собой dp.informator.ua

Напомним, ранее в Харьковской области во время конфликта женщина ударила сожителя ножом

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