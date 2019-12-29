В Мариуполе "санта клаусы" в масках разгромили несколько кафе
Читай также: В Одессе Санта-Клаусы дарили прохожим подарки “просто так“
В Сети появилось видео нападений на сразу несколько кафе в Мариуполе, которые устроили неизвестные в масках и шапках Санта Клаусов. Как сообщает 0629.com.ua, инцидент произошел вечером 28 декабря.
Во время погрома вооруженные палками злоумышленники, разбили имущество заведений, а также избили нескольких посетителей.
Читай также: В Хмельницкой области упала главная городская елка
Голос за кадром в опубликованном ролике заявил, что это подарок от святого Николая, которого ребенок попросил закрыть “наливайки“ и помочь отцу бросить употреблять алкоголь.
По данному факту начато уголовное производство по ст. 296 ч. 2 УК (хулиганство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.
Напомним, в Днепре из-за собаки перевернулось авто. Водитель не справился с управлением при выполнении опасного маневра, пытаясь объехать выбежавшее на дорогу животное.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.