Утверждается, что так местные националисты борются с расплодившимися в городе наливайками.

В Мариуполе "санта клаусы" в масках разгромили несколько кафе кадр из видео

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В Сети появилось видео нападений на сразу несколько кафе в Мариуполе, которые устроили неизвестные в масках и шапках Санта Клаусов. Как сообщает 0629.com.ua, инцидент произошел вечером 28 декабря.

Во время погрома вооруженные палками злоумышленники, разбили имущество заведений, а также избили нескольких посетителей.

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Голос за кадром в опубликованном ролике заявил, что это подарок от святого Николая, которого ребенок попросил закрыть “наливайки“ и помочь отцу бросить употреблять алкоголь.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 296 ч. 2 УК (хулиганство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

Напомним, в Днепре из-за собаки перевернулось авто. Водитель не справился с управлением при выполнении опасного маневра, пытаясь объехать выбежавшее на дорогу животное.

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