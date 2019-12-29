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“Путина поздравил, армию забыл”: Ветеран АТО жестко раскритиковал ЗЕ

Комментариев: 3
АТОшник обратился к Зеленскому касательно поздравления на Новый год.
Игорь Лапин
Игорь Лапин
facebook.com/igoroleksandrovychlapin

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Ветеран АТО, командир роты в батальоне "Айдар", народный депутат VIII созыва Игорь Лапин в эфире Обозреватель.ТВ жестко раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского.

Воин отметил, что Зеленский позвонил Путин и поздравил его с Новым годом. Однако гарант забыл поздравить воинов, которые защищают Украину на Донбассе.

Если человек, который называет себя президентом Украины, звонит Путину и никаким боком не поздравляет собственное войско, считаясь главнокомандующим… Ну о чем дальше говорить? Это человек, у которого, как говорят в Украине, "нет смальца в голове". Когда нет смальца в голове, ты его на базаре купишь, - заявил Лапин.

Он резко осудил президента за то, что он лично не поздравил Вооруженные силы Украины и добровольцев с Новым годом.

Войско сидит в окопах, защищает страну. Мог хотя бы сказать: ребята, спасибо вам, поздравляю, мы крепкие, единые и так далее… Но он (Зеленский, - ред.) не забыл поздравить Путина. Того, кто убил 14 тысяч украинцев! Ну как? Тут из нормальных слов только одни матюки и предлоги "в" и "на". Другого у меня к нему нет, - сказал ветеран.

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Напомним, Зеленский и Путин по телефону поздравили друг друга с праздниками. Также главы государств договорились начать подготовку к следующему обмену пленными - теперь крымчан и россиян.

 

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Теги: Лапин, Зеленский, Путин, АТО, ветеран, бойцы, ВСУ, Новый год
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Комментариев (3)
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asfd0    02.01.2020, 13:36
Оценка:  -2
asfd0
С чем вас поздравлять защитники хреновы, с тем что всю страну налогом на гражданскую войну обложили.
Avenger_    02.01.2020, 13:36
Оценка:  -1
Avenger_
А у нас что - армия отдельно от страны?
asfd0    02.01.2020, 13:38
Оценка:  0
asfd0
Армии нет, есть вооруженные силы. Вооружили шпану, вот они и силу учуяли.
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