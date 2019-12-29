Коммунальщики возмущены, городские чиновники обещают сделать выводы.

В Одессе торговцы бросили на улицах тысячи непроданных елок

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В Одессе торговцы бросили на улицах тысячи непроданных елок

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В новогоднюю ночь “хвойные“ предприниматели в Одессе массово бросили непроданные елки и сосны на городских улицах. Тысячи пушистых красавиц, за которыми до последнего “охотились“ горожане, в одночасье оказались никому ненужными, пишут “Факты“.

В первый же день нового года у одесских коммунальщиков оказалось много работы: они разбирают “зеленые“ завалы на улицах.

Продавцы елок серьезно добавили нам работы, по-свински отнеслись к городу, его жителям, да и просто жалко брошенных лесных красавиц, — прокомментировал руководитель департамента ЖКХ горсовета Дмитрий Жеман.

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Чиновник пообещал, что городские власти сделают необходимые выводы, составят списки недобросовестных предпринимателей и не допустят повторения ситуации на следующий год.

Брошенные деревья коммунальны6е службы отвезут в теплицы КП “Горзелентрест“, где их измельчат и используют для выращивания саженцев растений, которые в будущем переберутся на улицы Одессы.

Напомним, в Хмельницкой области упала главная городская елка. Новогоднее дерево рухнуло вследствие резких порывов ветра. На место оперативно прибыли коммунальщики и поставили елку обратно.

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