Под Киевом нарушитель прятался от копов в туалете
Водитель-нарушитель убегал от патрульных более 100 км, затем спрятался в туалете под Киевом.
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киевской области.
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Сообщается, что ориентировку на водителя автомобиля Киа Soul экипаж инспекторов батальона патрульной полиции с. Чайки получил вечером 1 января. Горе-водитель проигнорировал требование об остановке, а наоборот - увеличил скорость и попытался скрыться.
Все попытки остановить водителя заканчивались провалом. Мужчина мчал на высокой скорости и создавал аварийные ситуации на дорогах.
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Копы пытались блокировать авто. Через несколько километров на трассе Киев-Чоп водитель остановился на одной из АЗС и забежал в туалет, где закрылся, чтобы избежать ответственности.
Копы зашли санузел и задержали 27-летнего жителя Николаевской области. Мужчина, предположительно, находился в состоянии наркотического опьянения. Проходить освидетельствование он категорически отказался. Патрульные составили на водителя ряд административных материалов и доставили его в отдел полиции. Машину эвакуировали на площадку временного хранения транспортных средств.
Напомним, пьяный подросток без прав устроил смертельное ДТП под Киевом. В аварии погибла 16-летняя девушка, другая девочка попала в больницу.
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