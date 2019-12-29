Под Киевом нарушитель прятался от копов в туалете

Горе-водителя задержали в уборной.

Водитель-нарушитель убегал от патрульных более 100 км, затем спрятался в туалете под Киевом.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киевской области.

Читай также: В Мариуполе "санта клаусы" в масках разгромили несколько кафе

Сообщается, что ориентировку на водителя автомобиля Киа Soul экипаж инспекторов батальона патрульной полиции с. Чайки получил вечером 1 января. Горе-водитель проигнорировал требование об остановке, а наоборот - увеличил скорость и попытался скрыться.

Все попытки остановить водителя заканчивались провалом. Мужчина мчал на высокой скорости и создавал аварийные ситуации на дорогах.

Читай также: В Киеве "скорая" не могла проехать из-за авто: произошла драка

Копы пытались блокировать авто. Через несколько километров на трассе Киев-Чоп водитель остановился на одной из АЗС и забежал в туалет, где закрылся, чтобы избежать ответственности.

Копы зашли санузел и задержали 27-летнего жителя Николаевской области. Мужчина, предположительно, находился в состоянии наркотического опьянения. Проходить освидетельствование он категорически отказался. Патрульные составили на водителя ряд административных материалов и доставили его в отдел полиции. Машину эвакуировали на площадку временного хранения транспортных средств.

Напомним, пьяный подросток без прав устроил смертельное ДТП под Киевом. В аварии погибла 16-летняя девушка, другая девочка попала в больницу.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.