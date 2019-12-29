Мужчина заявил, будто не верит, что перед ним настоящие полицейские.

Под Николаевом депутат с пистолетом угрожал патрульным кадр из видео

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Депутат Николаевского областного совета угрожал пистолетом патрульным полицейским, ему объявлено подозрение. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Сообщается, что инцидент произошел в Березанском районе на Николаевщине около половины второго ночи 24 декабря, когда патрульные полицейские остановили автомобиль Toyota. Отмечается, что “водитель нарушил правила дорожного движения, совершив обгон патрульного автомобиля, пересекая сплошную полосу“.

Когда полицейские подошли к транспортному средству, водитель, сидя в салоне, достал пистолет, перевел его в боевую готовность, и сообщил, что намерен применить оружие. Аргументировал тем, что он не уверен, что с ним общается сотрудник полиции. По требованию полицейского скрыть оружие и предоставить документы, водитель резко начал движение, пытаясь убежать, - говорится в сообщении.

После этого патрульные догнали водителя и заблокировали его автомобиль.

Оказалось, что за рулем находится депутат Николаевского областного совета. На место вызвали следственно-оперативную группу, - говорится в сообщении.

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На водителя патрульные составили админпротоколы по ч.1 ст.122-2 “Невыполнение водителями требований об остановке“ и ч.2 ст.122 “Превышение установленных ограничений скорости движения, проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения и нарушение других правил дорожного движения“.

Кроме того, за угрозу оружием полицейским следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 345 УК. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

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Отмечается, что пистолет, предварительно травматического действия, правоохранители изъяли и направили на экспертизу.

Сегодня, 2 января, за подписью и.о. прокурора Николаевской области депутату объявлено о подозрении в совершении преступления. В ближайшее время судом ему избрана мера пресечения.

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