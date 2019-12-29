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На Новый год пенсионер подстрелил подростка под Полтавой

Комментариев: 2
В Миргородском районе пенсионер ранил подростка из пневматической винтовки.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
depositphotos.com

В первый день нового года 64-летний пенсионер ранил из пневматической винтовки 15-летнего подростка. Инцидент произошел в Миргородском районе Полтавской области, сообщает пресс-служба полиции. 

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Сообщается, что юноша получил легкие телесные повреждения ноги, медики отпустили его на амбулаторное лечение.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье 125, ч.1 (умышленное легкое телесное повреждение) УКУ.

Напомним, на Закарпатье мужчина в новогоднюю ночь устроил пальбу из гранатомета.

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Теги: Миргоро, стрельба, пенсионер, пневматика
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Комментариев (2)
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SEMPENTY    02.01.2020, 15:06
Оценка:  +2
SEMPENTY
А не понятно из материала, это была случайность или умышленное действие?
БЕЗУМЕЦ    02.01.2020, 14:33
Оценка:  +5
БЕЗУМЕЦ
Когда стреляют не должно быть понятия подросток. Должно быть понятие человек или уже подонок.
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