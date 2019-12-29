На Новый год пенсионер подстрелил подростка под Полтавой

В Миргородском районе пенсионер ранил подростка из пневматической винтовки.

В первый день нового года 64-летний пенсионер ранил из пневматической винтовки 15-летнего подростка. Инцидент произошел в Миргородском районе Полтавской области, сообщает пресс-служба полиции.

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Сообщается, что юноша получил легкие телесные повреждения ноги, медики отпустили его на амбулаторное лечение.



Правоохранители открыли уголовное производство по статье 125, ч.1 (умышленное легкое телесное повреждение) УКУ.

Напомним, на Закарпатье мужчина в новогоднюю ночь устроил пальбу из гранатомета.

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