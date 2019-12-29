Известно, где праздновал Новый год Порошенко

Пятый президент улетел в теплые края.

Читай также: В ГБР перенесли допрос Порошенко на конец января

Пятый президент Украины Петр Порошенко вместе с семьей улетел на Новый год в ближневосточную страну.

Об этом сообщает Страна, ссылаясь на собственный источник в близком окружении Порошенко.

Читай также: “Путина поздравил, армию забыл”: Ветеран АТО жестко раскритиковал ЗЕ

Известно, что чета Порошенко 30 декабря вылетела из Киева рейсом в Катар. К слову, Катар является популярным пересадочным пунктом для путешествий по островам Индийского океана и по юго-восточной Азии. Вероятно, что Катар не был конечным пунктом назначения для семьи пятого президента. На каком именно острове экс-гарант встретил 2020-ый год пока неизвестно.

Напомним, в сети появились фото Зеленского с лыжниками в Буковеле. Президент катался на лыжах на горнолыжном курорте.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.