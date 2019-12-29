На Ровенщине при невыясненных обстоятельствах убит егерь

Известно, что мужчина был застрелен из охотничьего оружия.

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В первый день 2020 года в Ровенской области погиб егерь — его застрелили в лесу около станции Чемерное в Сарнинском районе. Об этом сообщает отдел коммуникации Национальной полиции в Ровенской области.

Как указано в сообщении, 56-летний егерь погиб от огнестрельного ранения из охотничьего гладкоствольного оружия. Прибывшим на место происшествия медикам пришлось лишь констатировать смерть мужчины.

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О возможных виновниках и обстоятельствах гибели егеря не сообщается. Их сейчас выясняют полицейские.

Следователями решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией части 1 статьи 119 Уголовного кодекса Украины (убийство по неосторожности).

Напомним, пьяный подросток без прав устроил смертельное ДТП под Киевом. В аварии погибла 16-летняя девушка, другая девочка попала в больницу.

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