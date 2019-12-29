Минздрав уже оплатил трансплантацию органов на 2020 год

Министерство здравоохранения уже оплатило операции нуждающимся в пересадке органов в 2020 году.

Министерство здравоохранения Украины заявило, что уже оплатило операции нуждающимся в трансплантации людям, которые пройдут в 2020 году. Об этом говорится на сайте МОЗ.

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Так, оплата перечислена 10-ти участникам, пилотного проекта по трансплантации, которые подали соответствующие заявки и утверждены постановлением Кабинета Министров Украины.

Пилотный проект направлен на построение системы трансплантации в Украине.

В МОЗ также добавили, что оплата состоялась за средства государственного бюджета 2019 года. Когда эти средства будут использованы, будет проведен дополнительный перевод средств из бюджета 2020 для того, чтобы полностью покрыть расходы на операции по трансплантации, которые происходят в Украине.

Для того чтобы получить оплату услуг по трансплантации, организациям не нужно обивать пороги министерства или быть членами различных рабочих групп - необходимо просто отвечать критериям, - говорит заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль.

Напомним, ранее на медреформу потратят 72 млрд гривен

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