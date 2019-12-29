Под Николаевом сгорел тепловоз пассажирского поезда

Поезд следовал по маршруту Харьков-Херсон.

На весь экран Свернуть

Читай также: Жуткое происшествие под Киевом: два человека попали под тепловоз

На Николаевщине вблизи станции Любино в Снигирёвском районе сгорел тепловоз пассажирского поезда “Харьков-Херсон“. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Вызов о возгорании тепловоза поступил спасателям 2 января в 11:36.

На вызов прибыли пожарные 24-й государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области и местная пожарная охрана “Первомайское“. Установлено, что машинист, его помощник и проводники пытались потушить возгорание огнетушителями, но не удалось, - говорится в сообщении.

Читай также: Кабмин разрешил частные поезда на железной дороге

В 12:00 спасатели локализовали пожар, в 12:35 ликвидировали, его причина – замыкание высоковольтной камеры секции Б тепловоза 2Т10УТ0070.

Тепловоз отцепили от вагонов поезда и отогнали на безопасное расстояние. В результате пожара никто не пострадал.

Напомним, в Харькове электричка сбила насмерть мужчину. Для остановки поезда машинист применил экстренное торможение. Однако столкновения избежать не удалось.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.