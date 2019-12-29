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30 мужчин и домохозяйка: Зеленского обвинили в сексизме

Комментариев: 2
Новогодняя речь президента оказалась в центре скандала.
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
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В новогоднем обращении президента Украины Владимира Зеленского нашли признаки сексизма. 

Об этом пишет журналист, преподаватель НТУУ "КПИ" имени Игоря Сикорского Юлия Дукач в статье для Texty.org.

Отмечается, что в праздничной речи гаранта 30 раз употреблялись различные термины в мужском роде, а женщина была упомянута только раз и то в роли домохозяйки.

Во время новогодней речи президента я считала. Считала, сколько женщин он вспомнит в своем условном перечне таких разных украинцев. А назвал он немало. Адвокат, сангвиник, тот, кто платит налоги, агроном - всего около 30 персонажей. Все такие разные и такие... мужчины. И среди них только одна женщина. И знаете кто она? "Обычная домохозяйка”, - упрекнула Дукач.

Она также отметила, что президент унизил мужчин, которые не имеют постоянной работы и тоже называт себя “домохозяйками”.

Я бы закрыла на это глаза и решила, что Владимир Зеленский просто не полюбил еще феминитивы. А говоря "тот, кто платит налоги", просто имел в виду и мужчин, и женщин. Однако зачем тогда в своей речи дважды дискриминировать мужчин, которые не имеют постоянной работы и ведут домашнее хозяйство? И зачем вспоминать женщин только как домохозяек?, - подметила Дукач.

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Кроме того, журналистка и педагог отметила, что, когда президент был комиком, в своих шоу неоднократно культивировал сексистские штампы и клише. Дукач вспомнила Зеленскому скандал с оговоркой о том, что украинки могут претендовать на звание "туристического бренда".

Но сейчас хочется только одного: напомнить действующему президенту, что процент женщин в Украине значительно выше процента актрис в шоу "95 квартал". И что украинские женщины так же, как и мужчины, имеют профессию и политическую позицию. А с конца мая и полное право слышать маленькие суффиксы в названиях своих профессий. Вместо послесловия: мы "одинаково радуемся рождению первенца. И не важно, мальчика или девочки". И не важно, мужчина ты или женщина, ты хочешь знать, что существуешь для действующего президента страны не только в роли домохозяина (йки), - подытожила журналистка.

Напомним, Зеленский поздравил украинцев с Новым годом. Глава государства пожелал, чтобы в новом 2020 году нам надо быть единственной страной каждый день.

 

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Теги: Зеленский, Дукач, журналистка, сексизм, Новый год
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Комментариев (4)
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kapablankas    02.01.2020, 15:16
Оценка:  0
kapablankas
дурепа врна і в Африці дурепа
alex-zol    02.01.2020, 15:06
Оценка:  -2
alex-zol
ща подлива потечет у свидомо-дебилов)))
Конфузий    02.01.2020, 15:14
Оценка:  0
Конфузий
Хорошо вам - несознательным. Ничего у вас не течет. Даже мысль. По причине полнейшего отсутствия таковой.
Конфузий    02.01.2020, 15:04
Оценка:  -2
Конфузий
У этого мелкого резидента и скандалы какие-то мелкие.
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