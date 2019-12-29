Боевики ЛНР хотели убить депортированного из РФ блогера Гайворонского

Высланный из России оппозиционный журналист рассказал, как его везли в одном автозаке с сепаратистами.

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Ялтинский журналист и блогер Евгений Гайворонский, которого в ночь на 31 декабря сотрудники ФСБ депортировали в Украину через российско-украинский пограничный переход “Чертково – Меловое“ в Луганской области, сегодня заявил в интервью изданию “Крым.Реалии“, что во время доставки к границе ему угрожали боевики “ЛНР“.

По словам Гайворонского, в одном с ним “автозаке“ россияне везли к границе нескольких жителей оккупированных территорий Луганской области, которых планировалось депортировать в так называемую “ЛНР“.

И вот пока мы ехали, а там были реальные боевики, которые воевали на стороне “ЛНР“ против Киева, они кричали на пристава: “Вы что творите? Это же бандеровец, он же Путина ненавидит, нас ненавидит! Из-за таких, как он, мы до сих пор Киев не захватили. Давайте позвоним в ФСБ, чтобы его в Украину не везли. Давайте его в “ЛНР“ вывезем, мы его прям там на первом метре нашей границы голыми руками убьем. Нам наше “МГБ“ поможет“, – рассказал Гайворонский.

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Также журналист пожаловался, что в машине, где он сидел на полу в наручниках, боевики “пытались его пинать“.

Для справки. Евгений Гайворонский родился в Донецке, работал там журналистом. Несколько лет назад переехал в Крым, где поначалу работал пресс-секретарем в местной пророссийской общественной организации “Народное единство“ и редактором издания “Евразийский журнал“. Тогда он поддерживал аннексию и политику российского президента Владимира Путина. Некоторое время Гайворонский был корреспондентом крымской редакции российского издания “Комсомольская правда“, а потом изменил позицию и стал сотрудничать с оппозиционным изданием “Примечания“. После этого оккупационная власть начала активно преследовать журналиста.

Напомним, в канун Нового года Россия выдворила ялтинского журналиста Гайворонского. Его депортировали в Украину через погранпереход в Луганской области.

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