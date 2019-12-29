"Я вам сяду тут кучу навалю говна": должнику по алиментам запретили вылет в Дубай

Украинские пограничники не выпустили из страны мужчину, который является должником по алиментам.

В аэропорту “Борисполь“ на 36-летнего мужчину сработала база данных по ограничению ему выезда с территории Украины из-за неуплаты алиментов. Об этом сообщает ГПСУ у себя на сайте.

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Так, мужчина прибыл на паспортный контроль для прохождения оформления на рейс в Дубай. При осуществлении контрольных мероприятий инспектор пограничной службы зафиксировал срабатывания базы данных по ограничению мужчине выезда с территории Украины.

Документы мужчины на вылет за границу dpsu.gov.ua

Как говориться в сообщении, 36-летнего мужчину Украинские правоохранители пригласили в служебное помещение для доведения решения об отказе в пропуске через государственную границу. При этом мужчина вел себя агрессивно, оскорблял и набросился на пограничников.

Выписывай штраф, выписывай штраф, 150 гривен, я вам сяду тут кучу навалю говна - комментировала происходящее мужчина.

Напомним, ранее в Борисполе турок пытался обмануть пограничников: детали

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