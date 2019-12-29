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"Я вам сяду тут кучу навалю говна": должнику по алиментам запретили вылет в Дубай

Комментариев: 4
Украинские пограничники не выпустили из страны мужчину, который является должником по алиментам.
Скриншот
Скриншот
dpsu.gov.ua

В аэропорту “Борисполь“ на 36-летнего мужчину сработала база данных по ограничению ему выезда с территории Украины из-за неуплаты алиментов. Об этом сообщает ГПСУ у себя на сайте

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Так, мужчина прибыл на паспортный контроль для прохождения оформления на рейс в Дубай. При осуществлении контрольных мероприятий инспектор пограничной службы зафиксировал срабатывания базы данных по ограничению мужчине выезда с территории Украины.

Документы мужчины на вылет за границу
Документы мужчины на вылет за границу
dpsu.gov.ua

Как говориться в сообщении, 36-летнего мужчину Украинские правоохранители пригласили в служебное помещение для доведения решения об отказе в пропуске через государственную границу. При этом мужчина вел себя агрессивно, оскорблял и набросился на пограничников.

Выписывай штраф, выписывай штраф, 150 гривен, я вам сяду тут кучу навалю говна - комментировала происходящее мужчина.

Напомним, ранее в Борисполе турок пытался обмануть пограничников: детали

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Теги: Борисполь, Алименты, ГПСУ
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Комментариев (4)
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Антибес    02.01.2020, 16:41
Оценка:  -2
Антибес
Вай,вай,вай!Такого орла стреножили!
zadneprohodchik    02.01.2020, 15:48
Оценка:  +8
zadneprohodchik
молодцы! конфискуйте все бабло пусть назад пешком чешет жлоб тупой
АХТИАР    02.01.2020, 15:37
Оценка:  +7
АХТИАР
просто дегенерат
alex-zol    02.01.2020, 15:36
Оценка:  +8
alex-zol
надеюсь ему дырку забили, что бы не навалил?)))))
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