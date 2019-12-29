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Пограничники задержали авто с фальшивыми номерами и символикой СССР

Комментариев: 1
Иностранец попытался пересечь границу на машине с фейковыми номерами и запрещенной символике.
Иностранец пытался пересечь границу на авто с фейковыми номерами
Иностранец пытался пересечь границу на авто с фейковыми номерами
dpsu.gov.ua

2 января, на КПП Кучурган в Одесской области, пограничники задержали автомобиль BMW с поддельным номером регистрации. Кроме того, на автомобиль была нанесена запрещенная символика. Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ. 

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Во время проверки, пограничники установили, что технический паспорт на автомобиль оказался фальшивым. Позже настоящие документы на авто все же нашлись.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье 436-1 УКУ “Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов“, а также статье 358 УКУ “Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов“. 

Полиция конфисковала автомобиль нарушителя.



Напомним, в Польше задержали украинца, чей дрон упал на храм в Кракове.

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Теги: ГПСУ, пограничники, КПП Кучурган, запрещенная символика
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Комментариев (1)
Вшивая_Вышиванка    02.01.2020, 15:55
Оценка:  0
Вшивая_Вышиванка
На Фрунзе его передайте, там должны вылечить )
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