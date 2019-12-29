У ЗЕ назвали изменения, которые ждут украинцев с нового года

У Президента Украины Владимира Зеленского назвали изменения, которые жду украинцев с 2020 года.

У Президента Зеленского перечислил изменения, которые ждут украинцев с 1 января 2020 года. Об этом сообщает Telegram - канал “Команда Зеленского“.

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Так, с первого января 2020 года украинцев ждет:

минимальная зарплата увеличивается до 4 723 грн;

с 1 февраля заработает программа по поддержке малого и среднего предпринимательства;

отменяется депутатская неприкосновенность;

воины-добровольцы смогут получить статус участника боевых действий по упрощенной процедуре;

льготники смогут в любое время подать заявление о переходе на наличную денежную форму выплат на жилищно-коммунальные услуги;

учителя средней школы со стажем не более 10 лет получат денежную помощь в размере 21 тыс. грн;

украинцы смогут сами выбирать поставщика газа на выгодных для себя условиях;

начнет функционировать новый Избирательный кодекс.

Скриншот t.me/ze_team2019

Также в этом году украинская власть намерена продолжать реализовывать идеи, которые были предложены в 2019 году, такие как открытие рынка земли, легализация игорного бизнеса, внесение изменений в Конституцию Украины.

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