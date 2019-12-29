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У ЗЕ назвали изменения, которые ждут украинцев с нового года

Комментариев: 3
У Президента Украины Владимира Зеленского назвали изменения, которые жду украинцев с 2020 года.
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
facebook.com/president.gov.ua

У Президента Зеленского перечислил изменения, которые ждут украинцев с 1 января 2020 года. Об этом сообщает Telegram - канал “Команда Зеленского“. 

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Так, с первого января 2020 года украинцев ждет:

  • минимальная зарплата увеличивается до 4 723 грн;
  • с 1 февраля заработает программа по поддержке малого и среднего предпринимательства;
  • отменяется депутатская неприкосновенность;
  • воины-добровольцы смогут получить статус участника боевых действий по упрощенной процедуре;
  • льготники смогут в любое время подать заявление о переходе на наличную денежную форму выплат на жилищно-коммунальные услуги;
  • учителя средней школы со стажем не более 10 лет получат денежную помощь в размере 21 тыс. грн;
  • украинцы смогут сами выбирать поставщика газа на выгодных для себя условиях;
  • начнет функционировать новый Избирательный кодекс.

Скриншот
Скриншот
t.me/ze_team2019

Также в этом году украинская власть намерена продолжать реализовывать идеи, которые были предложены в 2019 году, такие как открытие рынка земли, легализация игорного бизнеса, внесение изменений в Конституцию Украины.

Напомним, ранее 30 мужчин и домохозяйка: Зеленского обвинили в сексизме

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Теги: Зеленский, Украина, Обещания
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Комментариев (5)
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asfd0    02.01.2020, 16:45
Оценка:  0
asfd0
"смогут сами выбирать поставщика газа на выгодных для себя условиях" - самый выгодный пиндосовский сжиженый, по ходу )))))))))))
Абракадобр    02.01.2020, 16:03
Оценка:  +4
Абракадобр
А создавать людям рабочие места не пробовали?))
Абракадобр    02.01.2020, 16:05
Оценка:  +4
Абракадобр
В том же коммунистическом Китае,сначала рядом строили новый завод,и только потом разваливали устаревший,параллельно обучая опытных работников со старого завода новым технологиям.
РАЗГЕЛЬДЯЙ    02.01.2020, 16:07
Оценка:  +4
РАЗГЕЛЬДЯЙ
А зачем?
Григорич    02.01.2020, 16:18
Оценка:  -2
Григорич
в Польше полно рабочих мест..
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