Вакарчук заявил, что у него был “четкий” разговор с Зеленским

Политик рассказал, что побеседовал с президентом.

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Лидер партии "Голос", нардеп Святослав Вакарчук заявил, что у него состоялся разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом политик рассказал в интервью Експресу.

Вакарчук отметил, что они обсудили итоги переговоров в нормандском формате и ситуацию на Донбассе.

Мы имели с ним разговор - о переговорах в нормандском формате и ситуацию на Донбассе. Это был достаточно четкий разговор, обменялись своим видением, - сказал Вакарчук.

Однако политик отметил, что у него нет личного номера телефона президента Зеленского.

В своей телефонной книге не имею его номера, но думаю, что для меня не проблема при необходимости с ним связаться, - сказал Вакарчук.

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Он также анонсировал детальный план по урегулированию ситуации на Донбассе, который вскоре представить политическая партия “Голос”.

Если коротко, то начинать надо не с эфемерного, бутафорского, а с реального, длительного, всеобъемлющего прекращения огня. Всеобъемлющее - это не только на линии разведения, а длительное - минимум на год. Это покажет реальное желание противника к миру. И только после этого можно начинать думать о политическом урегулировании. Нельзя договариваться о политике с теми, кто не хочет остановить войну, - добавил он.

Напомним, Вакарчук получил 100 тысяч евро за выступление на корпоративе. Океан Эльзы действительно выступал в Минске на новогоднем мероприятии ИТ-компании, что подтвердило окружение Вакарчука.

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