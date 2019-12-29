В ВР хотят разрешить делить декрет по уходу за ребенком между членами семьи

Верховная Рада Украины рассматривает законопроект о разделе декретного отпуска между несколькими членами семьи.

Верховная Рада Украины готовит законопроекта, который позволит разделять декретный отпуск по уходу за ребенком между членами семьи. Об этом в интервью рассказала глава парламентского комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова агентству Интерфакс-Украина.

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“Готовим мы также в комитете и свою позицию по отпускам. Там тоже есть два блока: декретный отпуск, который мы хотим сделать трансфертным, чтобы мама, папа и ближайшие бабушки, дедушки получали общее право им распоряжаться и, соответственно, сменять друг друга“, - говорит Третьякова.

Как объяснила глава, это необходимо для сохранения матерью профессиональных навыков.

Для чего это нужно? Чтобы женщина не выпадала из профессии на три года и могла иметь возможность побыть дома полгода, потом выйти поработать и опять уйти в декретный отпуск, - прокомментировала Третьякова.

Она также отметила, что нововведение, получившее название “трансфертный декретный отпуск“, может быть использован и для того, чтобы все члены семьи могли провести время с новорожденным в самый ранний период его жизни.

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