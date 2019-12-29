Кабмин создаст платформу, которая поможет инвалидам искать работу

Кабинет министров Украины создаст платформу, которая поможет людям с инвалидностью найти работу.

Кабинет министров Украины планирует создать платформу, которая будет способствовать в поиске работы для людей с ограниченными возможностями. Об этом сообщается на официальном сайте правительства.

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Так, в правительстве заявили, что человек с инвалидностью должен получить качественную и профессиональную подготовку для повышения его конкурентоспособности на рынке труда.

“Для поддержки людей с инвалидностью мы создаем платформу для облегчения контакта работодателя и потенциальных работников. Фокус заключается в доступности человека к рабочим местам и социально-культурных объектов “, - отметил премьер-министр Гончарук.

Также, один из приоритетов правительства - развитие реабилитационных услуг для людей с инвалидностью и постепенное их расширение при обеспечении принципа “деньги ходят за пациентом“.

Человек с инвалидностью не должна быть изолированной от общества, он должен получать достойный уровень содержания и ухода. А те, кто хотят работать, и состояние здоровья позволяет, иметь для этого все возможности, - добавила министр социальной политики Юлия Соколовская.

Напомним, ранее Гончарук анонсировал ряд проектов в 2020 году.

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