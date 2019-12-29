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Кабмин создаст платформу, которая поможет инвалидам искать работу

Комментариев: 1
Кабинет министров Украины создаст платформу, которая поможет людям с инвалидностью найти работу.
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
kmu.gov.ua

Кабинет министров Украины планирует создать платформу, которая будет способствовать в поиске работы для людей с ограниченными возможностями. Об этом сообщается на официальном сайте правительства. 

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Так, в правительстве заявили, что человек с инвалидностью должен получить качественную и профессиональную подготовку для повышения его конкурентоспособности на рынке труда.

“Для поддержки людей с инвалидностью мы создаем платформу для облегчения контакта работодателя и потенциальных работников. Фокус заключается в доступности человека к рабочим местам и социально-культурных объектов “, - отметил премьер-министр Гончарук.

Также, один из приоритетов правительства - развитие реабилитационных услуг для людей с инвалидностью и постепенное их расширение при обеспечении принципа “деньги ходят за пациентом“.

Человек с инвалидностью не должна быть изолированной от общества, он должен получать достойный уровень содержания и ухода. А те, кто хотят работать, и состояние здоровья позволяет, иметь для этого все возможности, - добавила министр социальной политики Юлия Соколовская.

Напомним, ранее Гончарук анонсировал ряд проектов в 2020 году.

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Теги: Гончарук, Соцпроекты, Инвалиды
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Комментариев (1)
Абракадобр    02.01.2020, 17:09
Оценка:  0
Абракадобр
А здоровым людям тебе не хочется помочь найти работы.Да чтобы ещё и им платили за неё.
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