В "Феофании" сообщили, когда выпишут освобожденных из плена в ОРДЛО

Сейчас в больнице находится 60 из 76 человек.

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В течение недели из больницы “Феофания“ могут выписать большинство освобожденных украинцев, которые вернулись домой в результате обмена удерживаемых лиц. Об этом сообщил заместитель главного врача “Феофании“ Андрей Строкань в эфире UATV.

Отмечается, что по состоянию на 14:00 четверга, 2 января, в больнице находятся 60 освобожденных украинцев.

53 пациента остались в больнице перед Новым годом, по состоянию на 18:00 31 декабря. На данный момент в больнице находятся 60 пациентов. Семь человек вернулись сегодня утром, после того, как отпраздновали Новый год со своими родными и близкими, - сказал он.

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Для пациентов уже провели практически весь комплекс лабораторных и инструментальных исследований. Также запланированы некоторые узкоспециализированные исследования.

На данный момент мы можем сказать, что 90% пациентов мы готовы отпускать в течение ближайшей недели. Останутся только те, кто нуждается в плановом оперативном лечении, - сказал заместитель главного врача.

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В медучреждении останутся те пациенты, которые нуждаются в хирургическом вмешательстве, подчеркнул Андрей Строкань. Некоторые из них нуждаются в операциях по лечению зубов, другие - паховых грыж, сосудов и тому подобное.

Напомним, 29 декабря прошел обмен удерживаемыми лицами. В Украину вернули 76 человек, наемникам РФ передали 127. Позже СБУ обнародовала полный список освобожденных украинцев.

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