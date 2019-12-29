Под Николаевом микроавтобус перевернулся во время погони от полиции

Полицейские в Первомайске с погоней пытались остановить нарушителя ПДД.

В Первомайске микроавтобус перевернулся во время погони от полиции mk.npu.gov.ua

1 января, в Первомайске, нарушитель за рулем микроавтобуса пытался скрыться от полицейских, в результате чего съехал в кювет и перевернулся на бок. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Николаевской области.

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На улице маршала Рыбалко в Первомайске, правоохранители заметили микроавтобус Peugeot Boxer, который нарушил правила дорожного движения. Нарушитель ехал по встречной полосе, хоть его полоса была свободной. На авто также заметили отсутствие бампера и повреждения переднего ветрового стекла.



Полицейские попытались остановить нарушителя, но тот только ускорился. Во время погони, водитель микроавтобуса не справился с управлением и ударил полицейскую машину, после чего въехал в кювет и перевернулся на бок.

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В результате ДТП водитель микроавтобуса получил телесные повреждения и был госпитализирован. Полицейские травмированы не были.



По словам водителя, он отказался остановиться из-за того, что у него не было водительских прав.

Напомним, под Киевом нарушитель прятался от копов в туалете.

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