Дело Шеремета: Юрист указал на странную аргументацию экспертов

Юрист указал на весьма странный список научной литературы, использованный привлеченными к делу экспертами.

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При проведении экспертизы невербального поведения подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета привлеченные правоохранителями эксперты опирались в том числе и на так называемый “принцип неопределенности Гейзенберга“, лежащий в основе квантовой механики. Об этом на своей странице в Facebook рассказал бывший член Общественного совета доброчестности, юрист, старший разведчик 92-й ОМБр (теперь в резерве) Леонид Маслов.

Он указал на то, что в списке использованной литературы заведующий отделом психологических исследований Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Юрий Ирхин сослался на собственную статью в “Криминалистическом вестнике“ от 2012 года. В этой статье содержатся ссылки на указанный принцип из квантовой механики.

Почувствуйте глубину мысли в работе, на основании которой работают эти “эксперты“. “Онтолигизация психологического портретирования в соответствии с принципом неопределенности Гейзенберга [19]“. Вы можете представить, какую ахинею плетут эти “шпециалисты“. Какой уровень шарлатанства и дремучего наукообразного бреда на грани безумия? - пишет юрист.

В заключение Маслов призвал ученых-психиатров поставить диагноз авторам экспертизы.

censor.net.ua

censor.net.ua

facebook.com/leonid.masl0v/

Напомним, адвокаты Дугарь завили о фальсификации дела Шеремета. Адвокаты утверждают - у них есть доказательства того, что подозреваемая находилась в воинской части в указанное следствием время.

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