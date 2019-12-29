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Дело Шеремета: Юрист указал на странную аргументацию экспертов

Комментариев: 3
Юрист указал на весьма странный список научной литературы, использованный привлеченными к делу экспертами.
В деле Шеремета у экспертов странная аргументация
В деле Шеремета у экспертов странная аргументация
Арсен Аваков/Facebook

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При проведении экспертизы невербального поведения подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета привлеченные правоохранителями эксперты опирались в том числе и на так называемый “принцип неопределенности Гейзенберга“, лежащий в основе квантовой механики. Об этом на своей странице в Facebook рассказал бывший член Общественного совета доброчестности, юрист, старший разведчик 92-й ОМБр (теперь в резерве) Леонид Маслов.

Он указал на то, что в списке использованной литературы заведующий отделом психологических исследований Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Юрий Ирхин сослался на собственную статью в “Криминалистическом вестнике“ от 2012 года. В этой статье содержатся ссылки на указанный принцип из квантовой механики.

Почувствуйте глубину мысли в работе, на основании которой работают эти “эксперты“. “Онтолигизация психологического портретирования в соответствии с принципом неопределенности Гейзенберга [19]“. Вы можете представить, какую ахинею плетут эти “шпециалисты“. Какой уровень шарлатанства и дремучего наукообразного бреда на грани безумия? - пишет юрист.

В заключение Маслов призвал ученых-психиатров поставить диагноз авторам экспертизы.

censor.net.ua

censor.net.ua

facebook.com/leonid.masl0v/

Напомним, адвокаты Дугарь завили о фальсификации дела Шеремета. Адвокаты утверждают - у них есть доказательства того, что подозреваемая находилась в воинской части в указанное следствием время.

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Теги: дело Шеремета, доказательство, эксперт
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Комментариев (4)
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xapi3mat    02.01.2020, 18:19
Оценка:  0
xapi3mat
А шо ви хатели? этож коллапс волновой функции!
Woodbrother    02.01.2020, 18:11
Оценка:  +2
Woodbrother
Дело шито белыми нитками по заказу кремля. Шеремета угрохали спецслужбы на россии. Теперь его труп те же спрецслужбы кремля используют по второму кругу.
Колишній-східняк    02.01.2020, 17:54
Оценка:  +3
Колишній-східняк
Цей принцип відноситься до квантової механіки, але аж ніяк до криміналістики.
Woodbrother    02.01.2020, 18:12
Оценка:  +2
Woodbrother
Шарлатанов-Ыкспертов гнать в шею. Незаконно арестованных освободить,
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