Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Большинству освобожденных из плена украинцев некуда идти - врач

Комментариев: 3
Почти всех освобожденных из плена украинцев уже можно выписывать из клиники, однако большинству из них некуда возвращаться.
Экс-пленные проходили обследование в клинике
Экс-пленные проходили обследование в клинике
Прес-служба президента України
Врачи клиники Феофания готовы выписать более 90% возвратившихся из плена ОРДЛО украинцев, однако у большинства из них нет жилья, сообщил заместитель главного врача Андрей Строкань, пишет в четверг, 2 января, Liga.net.
 
Большая нагрузка падает на социальные службы по оказанию социальной помощи этой категории пациентов, поскольку у большинства из них нет жилья, им некуда идти. Это первоочередная задача: решить эти проблемы. Следующий этап решит и закроет его после выписки из Феофании, - сказал он.
 
В клинике утверждают, что врачи почти полностью выполнили свою работу. Критических проблем со здоровьем у освобожденных украинцев нет.
 
В больнице до сих пор находятся 60 освобожденных украинцев, которые вернулись домой в результате обмена удерживаемых лиц. Для пациентов уже провели практически весь комплекс лабораторных и инструментальных исследований, запланированы некоторые узкоспециализированные исследования.
 
Как известно, ранее освобожденные пленные прошли обследование в клинике, в том числе и консультации с психотерапевтами. Особых отклонений физического и психического здоровья доктора не зафиксировали. 
 
Напомним, в "Феофании" сообщили, когда выпишут освобожденных из плена в ОРДЛО. Сейчас в больнице находится 60 из 76 человек.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 

Поделись:
Теги: врачи, клиника, Феофания, обмен пленными
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (5)
Отсортировать по дате Вниз
Колишній-східняк    02.01.2020, 18:06
Оценка:  +1
Колишній-східняк
Как некуда? Их что, из бомжей в плен брали?
Тисс    02.01.2020, 18:12
Оценка:  +2
Тисс
Ну а кто ещё на мaйдaн шёл, чтобы жuть в палатках и хлeбaть вaрево из общeго котлa? Бoмжи и бeздeльники шли туда, там им было хopoшо.
Колишній-східняк    02.01.2020, 18:14
Оценка:  0
Колишній-східняк
Туда - это куда? На Донбасс?
Тисс    02.01.2020, 18:17
Оценка:  0
Тисс
Потом да, на Донбасс. На блокпостах идёт очень прибыльный бизнес - с каждого проходящего микроавтобуса и легковушки там берут денежку. Мне известен случай, когда один из подполковников прослуживший 1 (ОДИН) год на Донбассе задекларировал доход в 79 миллионов гривен.
Тисс    02.01.2020, 18:18
Оценка:  0
Тисс
Но такие деньги только для тех, кто у кормушки. А босоте с майдана всё как на майдане, водители суют пачки сигарет, сникерсы, пиво.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь