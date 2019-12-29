Большинству освобожденных из плена украинцев некуда идти - врач

Почти всех освобожденных из плена украинцев уже можно выписывать из клиники, однако большинству из них некуда возвращаться.

Врачи клиники Феофания готовы выписать более 90% возвратившихся из плена ОРДЛО украинцев, однако у большинства из них нет жилья, сообщил заместитель главного врача Андрей Строкань, пишет в четверг, 2 января, Liga.net.

Большая нагрузка падает на социальные службы по оказанию социальной помощи этой категории пациентов, поскольку у большинства из них нет жилья, им некуда идти. Это первоочередная задача: решить эти проблемы. Следующий этап решит и закроет его после выписки из Феофании, - сказал он.

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В клинике утверждают, что врачи почти полностью выполнили свою работу. Критических проблем со здоровьем у освобожденных украинцев нет.

В больнице до сих пор находятся 60 освобожденных украинцев, которые вернулись домой в результате обмена удерживаемых лиц. Для пациентов уже провели практически весь комплекс лабораторных и инструментальных исследований, запланированы некоторые узкоспециализированные исследования.

Как известно, ранее освобожденные пленные прошли обследование в клинике, в том числе и консультации с психотерапевтами. Особых отклонений физического и психического здоровья доктора не зафиксировали.

Напомним, в " Феофании " сообщили, когда выпишут освобожденных из плена в ОРДЛО. Сейчас в больнице находится 60 из 76 человек.

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