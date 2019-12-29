В Виннице к воротам местного жителя прикрепили гранату
Около 17.00 в полицию поступило сообщение от винничанина о том, что неизвестный на воротах его домохозяйства оставила боеприпас, внешне похожий на гранату. Об этом сообщает пресс-служба полиции Винницы у себя на сайте.
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На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции, взрывотехники и кинологи.
Боеприпас, привязанный к воротам лентой, работники взрывотехнической службы изъяли и направили на экспертизу.
Сейчас полицейские устанавливают лицо, причастное к совершению этого правонарушения.
Злоумышленникам грозит уголовное преследование по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы.
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Напомним, ранее под Николаевом микроавтобус перевернулся во время погони от полиции
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