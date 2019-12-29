Оккупанты создают "штрафные роты" на Донбассе – ГУР

"Штрафников" используют в самых опасных точках линии соприкосновения.

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Командование российских оккупационных войск возобновило формирование так называемых “штрафных рот“ в соединениях и частях армейских корпусов на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны со ссылкой на Главное управление разведки.

Штрафные подразделения оккупантов комплектуются офицерами, сержантами и рядовыми, которые совершили преступления, самовольно оставляли позиции или выражали недовольство условиями службы. Противник использует “штрафников“ на самых опасных участках линии соприкосновения. Кроме того, из этих частей создаются так называемые “группы быстрого реагирования“.

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При этом в штрафных подразделениях часто происходят конфликты между офицерами и подчиненными, которые нередко заканчиваются убийствами. Внутренние потери затем списываются на обстрелы.

Напомним, в Штабе ООС озвучили потери оккупантов за 2019 год. За минувший год боевики потеряли полторы тысячи человек и более сотни единиц военной техники.

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