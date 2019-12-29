Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Оккупанты создают "штрафные роты" на Донбассе – ГУР

Комментариев: 4
"Штрафников" используют в самых опасных точках линии соприкосновения.
Оккупанты создают "штрафные роты" на Донбассе
Оккупанты создают "штрафные роты" на Донбассе
facebook.com/pressjfo.news/

Читай также: Волонтеры отправили на фронт 4 тонны оливье, заправленного любовью

Командование российских оккупационных войск возобновило формирование так называемых “штрафных рот“ в соединениях и частях армейских корпусов на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны со ссылкой на Главное управление разведки.

Штрафные подразделения оккупантов комплектуются офицерами, сержантами и рядовыми, которые совершили преступления, самовольно оставляли позиции или выражали недовольство условиями службы. Противник использует “штрафников“ на самых опасных участках линии соприкосновения. Кроме того, из этих частей создаются так называемые “группы быстрого реагирования“.

Читай также: В “ДНР“ решили помиловать подростков-“диверсантов“

При этом в штрафных подразделениях часто происходят конфликты между офицерами и подчиненными, которые нередко заканчиваются убийствами. Внутренние потери затем списываются на обстрелы.

Напомним, в Штабе ООС озвучили потери оккупантов за 2019 год. За минувший год боевики потеряли полторы тысячи человек и более сотни единиц военной техники.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: ОРДЛО, Министерство обороны, ГУР, Донбасс
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
VSHIVANKA    02.01.2020, 18:05
Оценка:  0
VSHIVANKA
ЧТО ЗА " ОККУПАНТЫ " В ДОНБАССЕ И ПОЧЕМУ ГРАЖДАНСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ НЕ ВЕДЕТ С НИМИ ПАРТИЗАНСКУЮ ВОЙНУ ?
Колишній-східняк    02.01.2020, 18:17
Оценка:  0
Колишній-східняк
Как не ведут? А пацаны, которых на днях "помиловали"? И кому же тогда там строки за шпионаж и диверсию дают?
Колишній-східняк    02.01.2020, 18:18
Оценка:  0
Колишній-східняк
сроки
Колишній-східняк    02.01.2020, 17:59
Оценка:  -1
Колишній-східняк
Скоро и загнадотряды организуют...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь